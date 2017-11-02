Сумские энергетики передали антисептики и маски для детей

Сейчас в Штеповском учебно-реабилитационном центре остались 12 детей. 5 из них сироты, еще 7 по определенным причинам не могут вернуться в семьи. Еще 95 воспитанников на период карантина вернулись в семьи, пишет сайт компании.
В Лебединском районе и в Сумах задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении преступлений против энергоснабжающей компании и ее абонентов....
ПАО "Сумыоблэнерго" информирует о запланированных отключениях по электронной почте....
ПАО «Сумыоблэнерго» выявляет потери электроэнергии с помощью тепловизионного контроля....
Долги за электроэнергию КП "Конотопское трамвайное управление" за два месяца составляют более 480 000 гривен, сообщают в ПАО "Сумыоблэнерго"....
В нашем регионе уже 49 частных домохозяйств имеют генерирующие установки, которые производят электроэнергию из солнечного излучения....