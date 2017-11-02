Сумские энергетики передали антисептики и маски для детей ПАО «Сумыоблэнерго» инициировала помощь Штеповскому учебно-реабилитационному центру и передала антисептические средства для уборки, дезинфекции рук и маски для детей и персонала.

Сейчас в Штеповском учебно-реабилитационном центре остались 12 детей. 5 из них сироты, еще 7 по определенным причинам не могут вернуться в семьи. Еще 95 воспитанников на период карантина вернулись в семьи, пишет сайт компании.