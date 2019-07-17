В Сумах проходит антикоронавирусная сессия облсовета (трансляция) Сегодня, 25 марта, в Сумах проходит внеочередная сессия Сумского облсовета.

Все депутаты в масках и перчатках.

На рассмотрение депутатов выносятся два вопроса:

- О внесении изменений в решение Сумского областного совета от 24.01.2020 «Об областном бюджете Сумской области на 2020 год».

- О внесении изменений в Программу экономического и социального развития Сумской области на 2019 и последующие 2020-2021 программные года.

Изменения касаются вопросов финансового обеспечения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), увеличением финансирования отрасли здравоохранения.