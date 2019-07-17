В Сумах проходит антикоронавирусная сессия облсовета (трансляция)

Все депутаты в масках и перчатках.
На рассмотрение депутатов выносятся два вопроса:
- О внесении изменений в решение Сумского областного совета от 24.01.2020 «Об областном бюджете Сумской области на 2020 год».
- О внесении изменений в Программу экономического и социального развития Сумской области на 2019 и последующие 2020-2021 программные года.
Изменения касаются вопросов финансового обеспечения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), увеличением финансирования отрасли здравоохранения.
Глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение «О созыве тридцать четвертой сессии областного совета седьмого созыва»....
Глава Сумского областного совета Владимир Токарь возобновил действие распоряжения от 05.02.2020 № 8 «О созыве тридцать третьей сессии областного совета...
Сегодня, 21 февраля, пленарное заседание сессии областного совета не состоялось....
На 24 января назначено пленарное заседание тридцать второй сессии Сумского областного совета седьмого созыва....
Изменена дата проведения пленарного заседания 28-ой сессии Сумского областного совета....