На Сумщине будут судить работника агролесхоза Его противоправными действиями окружающей среде причинен вред почти на полмиллиона.

Роменской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении работника местного агролесхоза, который путем злоупотребления служебным положением которого окружающей среде вызвано 450 тыс. грн ущерба (ч. 1 ст. 246 и ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, указанный работник, будучи ответственным за рациональное использование лесного фонда, в марте 2019 года незаконно предоставил разрешение местному жителю на порубку 55 деревьев на территории одного из поселковых советов. Более того, он лично контролировал проведение незаконной порубки, а в дальнейшем организовал вывоз срубленной древесины.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.