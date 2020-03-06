На Сумщине уже 16 подозрений на коронавирус На 10.30 в Сумской области у 16 пациентов подозревают коронавирусную инфекцию.

Об этом сегодня, 25 марта, на сессии Сумского облсовета сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов.

- В Сумской области с подозрением на коронавирусную инфекцию 16 человек, - доложил он депутатам. – Но на 8 утра было 15. 7 из них находятся в лечебно-профилактических учреждениях области, 4 – в Сумской областной инфекционной больнице, 1 ребенок – в городской детской больнице Сум, по 1 пациенту в Бурынской и Ахтырской ЦРБ, 9 человек на самоизоляции. Состояние всех удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением. За это время у 8 человек диагноз коронавирусной инфекции не подтвердился. За последние сутки два человека были выписаны – один взрослый и один ребенок.