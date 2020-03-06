В Украине от коронавируса умер еще один человек На сегодняшний день в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Также стало известно, что один из заболевших с Тернопольщины — умер.

«В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной на COVID-19. Это житель села Ковалевка, Монастырского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины», — сообщает Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом.

Всего в Украине зафиксировано четыре летальных случая от коронавирусной инфекции. На данный момент проводится работа с лицами, что контактировали с умершим.