Сумской облсовет выделил 28 млн грн на борьбу с коронавирусом Сегодня, 25 марта, в Сумах проходил антикоронавирусная сессия Сумского облсовета.

Депутаты проголосовали за выделение 28 млн грн на отрасль здравоохранения, которые пойдут на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией. Все передаются Сумской областной клинической больнице. «За» проголосовали 45 депутатов.