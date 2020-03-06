Сумской облсовет выделил 28 млн грн на борьбу с коронавирусом

Депутаты проголосовали за выделение 28 млн грн на отрасль здравоохранения, которые пойдут на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией. Все передаются Сумской областной клинической больнице.
«За» проголосовали 45 депутатов.
Об этом сегодня, 25 марта, на сессии Сумского облсовета сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов....
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