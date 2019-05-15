Сумской горсовет соберется на сессию на ступеньках Заседание сессии Сумского городского совета решили провести не онлайн, а очно - сегодня, 25 марта, в 13.00.

Депутаты собрались онлайн, но не принимали решений из-за позиции начальника правового управления Олега Чайченко. Последний отметил, что решение такой онлайн-сессии будут нелегитимными и могут быть обжалованы в судах.

Депутаты договорились собраться очно на ступеньках Дома советов. На повестке дня будет всего один вопрос - внесение изменений в регламент Сумского горсовета, которые позволят на время карантина проводить заседания онлайн с помощью видеоконференций. Дальше все будут решать онлайн, пишет sumy.today.