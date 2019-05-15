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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21389

Сумской горсовет соберется на сессию на ступеньках

Заседание сессии Сумского городского совета решили провести не онлайн, а очно - сегодня, 25 марта, в 13.00.

Депутаты собрались онлайн, но не принимали решений из-за позиции начальника правового управления Олега Чайченко. Последний отметил, что решение такой онлайн-сессии будут нелегитимными и могут быть обжалованы в судах.

Депутаты договорились собраться очно на ступеньках Дома советов. На повестке дня будет всего один вопрос - внесение изменений в регламент Сумского горсовета, которые позволят на время карантина проводить заседания онлайн с помощью видеоконференций. Дальше все будут решать онлайн, пишет sumy.today.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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