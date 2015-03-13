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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39300

В Сумах суд назначил к рассмотрению дела люстрированного руководства областной прокуратуры

24 марта Сумской окружной административный суд закрыл подготовительное заседание по иску люстрированного прокурора Сумской области Владимира Петрова и назначил его к судебному разбирательству.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анна Лемешенко. По ее данным, подготовительное заседание состоялось без участия сторон, так как об этом в своих заявлениях просили обе стороны, и истец, и ответчик. Судебный процесс по иску экс-прокурора Сумщины назначили на 16 апреля на 10.00, пишет Sumy.Today.

Также к судебному разбирательству уже назначена дело люстрированного заместителя прокурора области Дмитрия Андреева - на 13 апреля на 14.30.

Напомним: оба были уволены из органов прокуратуры с лишением права занимать должности сроком на 10 лет в 2014 году, на основании Закона Украины «Об очистке власти». Еще тогда они обратились в Сумской окружной административный суд с исками о признании их увольнения незаконным и восстановлении на должностях. Однако производство по люстрационных делам были остановлены до принятия решения Конституционным судом, которое до сих пор не принято. Но недавно Европейский суд по правам человека принял решение по делу «Полях и другие против Украины», которым признал, что право на получение части люстрированых на справедливый суд было нарушено, поскольку производство об их увольнении длилось более четырех с половиной лет и продолжается.

После этого люстрированые обратились с заявлениями в суд о возобновлении производства по делу.

Право Владимир Петров Дмитрий Андреев Люстрация

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