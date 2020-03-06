В Сумах копы остановили пьяного водителя, который проехал на красный

Стражи порядка догнали и остановили легковушку. Общаясь с водителем, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина сначала отказался от прохождения освидетельствования, но впоследствии согласился его пройти.
Результат оказался положительным - 2,31 промилле. Хотя гражданин утверждал, что пил только пиво, но с результатом он был согласен.
Патрульные составили на него два административных материала по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП. От управления его инспекторы отстранили.
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