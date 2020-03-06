В Сумах копы остановили пьяного водителя, который проехал на красный Патрулируя улицу Металлургов, экипаж инспекторов увидел, как водитель транспортного средства Hyundai Accent совершил поворот на выключенный разрешающий сигнал дополнительной секции светофора.

Стражи порядка догнали и остановили легковушку. Общаясь с водителем, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина сначала отказался от прохождения освидетельствования, но впоследствии согласился его пройти.

Результат оказался положительным - 2,31 промилле. Хотя гражданин утверждал, что пил только пиво, но с результатом он был согласен.

Патрульные составили на него два административных материала по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП. От управления его инспекторы отстранили.