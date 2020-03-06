В Сумах у подростка нашли наркотики

Также в Сумах полицейские во время проведения поверхностной проверки обнаружили у 41-летнего местного жителя сверток с кристаллами зеленого цвета, внешне похожими на психотропное средство «альфа-соль». Еще один сверток с «дозой» подобного вещества работники полиции обнаружили у 19-летнего юноши на улице Ярослава Мудрого.
За незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины может угрожать ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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