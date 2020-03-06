В Сумах патрульные и работники колонии задержали наркопоставщиков Патрульные совместно с работниками исправительной колонии задержали двух граждан с, вероятно, наркотическим веществом.

Во время патрулирования, инспекторы получили информацию о двух мужчинах, которые подозрительно себя вели на улице Роменской.

Прибыв по указанному адресу, вблизи исправительной колонии инспекторы увидели граждан, похожих по описанию. Увидев стражей порядка, мужчины начали нервничать и пытались уйти. Патрульные совместно с работниками колонии задержали их. А вели себя мужчины так подозрительно, потому что имели при себе вещества, похожие на наркотические. Так, во время поверхностной проверки у 21-летнего мужчины патрульные обнаружили бумажный сверток с растительным веществом, похожим на наркотическое. Также он имел отдельный пакет с двумя мобильными телефонами, зарядными устройствами, сим-картами, большим пакетом с растительным веществом, похожим на каннабис, блистером с таблетками, вероятно, наркотического происхождения. У его же 24-летнего товарища, инспекторы обнаружили бумажный сверток с растительным веществом, похожим на каннабис, и блистер с таблетками, похожими на наркотические.

На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (Хранение наркотиков) УК.