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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:07269

В Сумах патрульные и работники колонии задержали наркопоставщиков

Патрульные совместно с работниками исправительной колонии задержали двух граждан с, вероятно, наркотическим веществом.

Во время патрулирования, инспекторы получили информацию о двух мужчинах, которые подозрительно себя вели на улице Роменской.

Прибыв по указанному адресу, вблизи исправительной колонии инспекторы увидели граждан, похожих по описанию. Увидев стражей порядка, мужчины начали нервничать и пытались уйти. Патрульные совместно с работниками колонии задержали их. А вели себя мужчины так подозрительно, потому что имели при себе вещества, похожие на наркотические. Так, во время поверхностной проверки у 21-летнего мужчины патрульные обнаружили бумажный сверток с растительным веществом, похожим на наркотическое. Также он имел отдельный пакет с двумя мобильными телефонами, зарядными устройствами, сим-картами, большим пакетом с растительным веществом, похожим на каннабис, блистером с таблетками, вероятно, наркотического происхождения. У его же 24-летнего товарища, инспекторы обнаружили бумажный сверток с растительным веществом, похожим на каннабис, и блистер с таблетками, похожими на наркотические.

На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (Хранение наркотиков) УК.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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