В Сумах патрульные и работники колонии задержали наркопоставщиков

Во время патрулирования, инспекторы получили информацию о двух мужчинах, которые подозрительно себя вели на улице Роменской.
Прибыв по указанному адресу, вблизи исправительной колонии инспекторы увидели граждан, похожих по описанию. Увидев стражей порядка, мужчины начали нервничать и пытались уйти. Патрульные совместно с работниками колонии задержали их. А вели себя мужчины так подозрительно, потому что имели при себе вещества, похожие на наркотические. Так, во время поверхностной проверки у 21-летнего мужчины патрульные обнаружили бумажный сверток с растительным веществом, похожим на наркотическое. Также он имел отдельный пакет с двумя мобильными телефонами, зарядными устройствами, сим-картами, большим пакетом с растительным веществом, похожим на каннабис, блистером с таблетками, вероятно, наркотического происхождения. У его же 24-летнего товарища, инспекторы обнаружили бумажный сверток с растительным веществом, похожим на каннабис, и блистер с таблетками, похожими на наркотические.
На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (Хранение наркотиков) УК.
В Сумах работники полиции остановили 16-летнего подростка, у которого во время поверхностной проверки было обнаружено и изъято 5 граммов марихуаны....
Патрульные остановили учебный автомобиль под управлением инструктора по вождению, который имел при себе вещество, похожее на наркотическое, еще и сам...
Сотрудники Роменского отдела полиции по полученной оперативной информации провели неотложный обыск дома у 47-летнего жителя района....
Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух сумчан, которые обустроили в квартире лабораторию по...
Оборудовал ее в своем гараже 46-летний житель Роменщины. Кроме кустов конопли, следователи изъяли также и почти 2 килограмма марихуаны....