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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15346

На Сумщине умерла молодая чиновница горсовета

Лебединский горсовет сообщил смерти начальника отдела культуры и туризма Мальвины Петренко.

Исполнительный комитет Лебединского городского совета, депутатский корпус Лебединского городского совета, жители города выражают глубокую скорбь по поводу смерти начальника отдела культуры и туризма Петренко Мальвины Сергеевны и искренние соболезнования родным и близким Мальвины.

«Светлая память о Мальвину навсегда сохранится в наших сердцах. Разделяем вместе с Вами и Вашей семьей боль утраты, поддерживаем Вас в час скорби, разделяем Ваше горе. В эти тяжелые минуты поддерживаем Вас молитвой. Время не может заглушить боль утраты и в памяти навсегда останутся добрые дела Мальвины Сергеевны. Вечная ей память», - говорится в сообщении Лебединского городского совета.

«Данкор» присоединяется к соболезнованиям.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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