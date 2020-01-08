На Сумщине умерла молодая чиновница горсовета

Исполнительный комитет Лебединского городского совета, депутатский корпус Лебединского городского совета, жители города выражают глубокую скорбь по поводу смерти начальника отдела культуры и туризма Петренко Мальвины Сергеевны и искренние соболезнования родным и близким Мальвины.
«Светлая память о Мальвину навсегда сохранится в наших сердцах. Разделяем вместе с Вами и Вашей семьей боль утраты, поддерживаем Вас в час скорби, разделяем Ваше горе. В эти тяжелые минуты поддерживаем Вас молитвой. Время не может заглушить боль утраты и в памяти навсегда останутся добрые дела Мальвины Сергеевны. Вечная ей память», - говорится в сообщении Лебединского городского совета.
«Данкор» присоединяется к соболезнованиям.
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