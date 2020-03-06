Сумские депутаты собрались на сессию на ступеньках (трансляция) Сегодня, 25 марта, в Сумах на пл. Независимости, на ступеньках Дома советов проходит сессия Сумского горсовета.

Это происходит в связи с карантинными мерами. Депутаты хотят принять изменения в регламент работы горсовета, чтобы потом иметь возможность работать в онлайн-режиме.