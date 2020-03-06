Завтра в Сумах ограничат въезд в город Об этом сегодня, 25 марта, перед началом сессии Сумского городского совета журналистам сообщил мэр Александр Лысенко.

По его словам, исполком принял решение об ограничении въезда в город. Сегодня после сессии он его подпишет, и завтра в Сумы смогут въезжать только лица, зарегистрированные в Сумах или которые здесь работают, пишет sumy.today.

От не сумчан, работающих в Сумах, на въезде в город будут требовать предъявить справку с места работы.