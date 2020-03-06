Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:36204

Завтра в Сумах ограничат въезд в город

Об этом сегодня, 25 марта, перед началом сессии Сумского городского совета журналистам сообщил мэр Александр Лысенко.

По его словам, исполком принял решение об ограничении въезда в город. Сегодня после сессии он его подпишет, и завтра в Сумы смогут въезжать только лица, зарегистрированные в Сумах или которые здесь работают, пишет sumy.today.

От не сумчан, работающих в Сумах, на въезде в город будут требовать предъявить справку с места работы.

Право Закрытие города Карантин

По тематике

В Сумах закрывают Центральный рынок на карантин
Вчера 22:04

В Сумах закрывают Центральный рынок на карантин

С 25 марта, с 14.00, Центральный рынок в Сумах закрывается на карантин.... 2

Вчера 21:58

Полиция разыскала шосткинца, который приехал из Германии и вместо самоизоляции таксовал

В своем вчерашнем видеообращении мэр Шостки Николай Нога сообщил о случае, когда один из жителей нашего города, приехавший из Германии,...

В Сумах ограничат въезд в город
Вчера 17:54

В Сумах ограничат въезд в город

Такое решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

Вчера 16:57

На Сумщине запретили работу рынков

В Сумской области под запретом работа продуктовых и вещевых рынков....

Сумской дизайнер создал серию постеров на тему карантина
Вчера 16:47

Сумской дизайнер создал серию постеров на тему карантина

Сумчанин Дмитрий Дубовик выложил на своей странице в Фейсбуке серию постеров на актуальную тему карантина....

Новости

Завтра в Сумах ограничат въезд в город
Сегодня 13:36
Сумской исполком ввел новые ограничения по карантину
22.03.2020 15:30
В Сумах впервые оштрафовали за нарушение карантина
Сегодня 13:41
Сумские депутаты собрались на сессию на ступеньках (трансляция)
Сегодня 13:30
На Сумщине умерла молодая чиновница горсовета
Сегодня 13:15
В Сумах патрульные и работники колонии задержали наркопоставщиков
Сегодня 13:07
Житель Сумщины потерял 20 тысяч, купив виртуальный «товар»
Сегодня 12:50
В Сумах у подростка нашли наркотики
Сегодня 12:39
В Сумах копы остановили пьяного водителя, который проехал на красный
Сегодня 12:36
Сумщина получила неполные тест-системы: сумские образцы все еще отправляют на Киев
Сегодня 12:14
На Сумщине пьяный водитель, протрезвев, решил подкупить полицейских
Сегодня 11:47
В Сумах суд назначил к рассмотрению дела люстрированного руководства областной прокуратуры
Сегодня 11:39
view counter

Статьи

Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
Сегодня 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
Сегодня 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
Вчера 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.