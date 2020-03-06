Завтра в Сумах ограничат въезд в город

По его словам, исполком принял решение об ограничении въезда в город. Сегодня после сессии он его подпишет, и завтра в Сумы смогут въезжать только лица, зарегистрированные в Сумах или которые здесь работают, пишет sumy.today.
От не сумчан, работающих в Сумах, на въезде в город будут требовать предъявить справку с места работы.
С 25 марта, с 14.00, Центральный рынок в Сумах закрывается на карантин.... 2
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