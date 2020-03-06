В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля

Такое решение принял Кабинет Министров Украины в среду, 25 марта.
"Статистика продолжает ухудшаться. Поэтому все карантинные мероприятия также планируем продолжить на 30 дней", - говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он также отмечает, что режим чрезвычайной ситуации могут как продолжить, так и прекратить раньше срока на отдельном заседании правительства.
Также премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к представителям правительства разработать предложения по закрытию украинских границ. Такие мероприятия являются связанными с распространением коронавируса в Украине.
Стоит отметить, что ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в 8 областях и Киеве.
В Украине 113 граждан заболели Covid-19.
В Министерстве образования допускают возможность фактического продолжения учебного года в Украине....
Об этом сегодня, 25 марта, перед началом сессии Сумского городского совета журналистам сообщил мэр Александр Лысенко....
Об этом сегодня, 25 марта, на сессии Сумского облсовета сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов....
Сегодня, 25 марта, в Сумах проходил антикоронавирусная сессия Сумского облсовета....
На сегодняшний день в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной инфекции COVID-19....