В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории всей Украины сроком до 24 апреля.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины в среду, 25 марта.

"Статистика продолжает ухудшаться. Поэтому все карантинные мероприятия также планируем продолжить на 30 дней", - говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также отмечает, что режим чрезвычайной ситуации могут как продолжить, так и прекратить раньше срока на отдельном заседании правительства.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к представителям правительства разработать предложения по закрытию украинских границ. Такие мероприятия являются связанными с распространением коронавируса в Украине.

Стоит отметить, что ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в 8 областях и Киеве.

В Украине 113 граждан заболели Covid-19.