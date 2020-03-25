На Сумщине на пожаре погибли двое Сегодня, 25 марта, в 9:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Казацкое Конотопского района.

На тушение направили сельскую местную пожарную команду. Также, преодолев расстояние в 25 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

В 10:17 возгорание было локализовано, а в 10:45 - ликвидировано. Как было установлено, соседи увидели дым, выходивший из окон дома. Люди бросились на помощь и в доме обнаружили тела двух погибших людей. После этого они сообщили о пожаре сельским пожарным.

Как следствие, повреждены стены и перекрытие на площади до 10 кв. м, диван и вещи домашнего обихода.

На место пожара были привлечены 6 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники местной пожарной команды.

Следственно-оперативной группой установлены личности погибших - сын хозяйки дома 1953 г.р. и его знакомый также 1953 г.р. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Спасатели предупреждают, на Сумщине в пожарах уже погибло 16 человек. Для предупреждения таких случаев будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.