На Сумщине на пожаре погибли двое

На тушение направили сельскую местную пожарную команду. Также, преодолев расстояние в 25 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.
В 10:17 возгорание было локализовано, а в 10:45 - ликвидировано. Как было установлено, соседи увидели дым, выходивший из окон дома. Люди бросились на помощь и в доме обнаружили тела двух погибших людей. После этого они сообщили о пожаре сельским пожарным.
Как следствие, повреждены стены и перекрытие на площади до 10 кв. м, диван и вещи домашнего обихода.
На место пожара были привлечены 6 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники местной пожарной команды.
Следственно-оперативной группой установлены личности погибших - сын хозяйки дома 1953 г.р. и его знакомый также 1953 г.р. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Спасатели предупреждают, на Сумщине в пожарах уже погибло 16 человек. Для предупреждения таких случаев будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
Сегодня, 24 марта, в 1:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Полевая в г. Шостка....
В Сумах спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 4,5 га, не допустив распространения огня на дачные дома....
Укрощая возгорание дома, пожарные спасли 2 гаража, 2 автомобиля, 3 хозяйственные постройки....
22 марта в 19:09 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Орловка Ямпольского района....
22 марта в 17:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Леси Украинки в Кролевце....