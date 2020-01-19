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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:03116

Мэр Сум стал главой наблюдательного совета ФК «Сумы»

С целью эффективного управления и организации независимой системы контроля ФК «Сумы» создан наблюдательный совет.

К его функциям и полномочиям отнесено общее руководство, контроль за деятельностью исполнительных органов и финансово-хозяйственной деятельностью.

Главой наблюдательного совета ФК «Сумы» избран Сумской городской голова Александра Лысенко, в ее состав вошли глава Федерации футбола г. Сумы Альберт Малгамов, представитель сумского футбольной фан-сообщества Александр Бабак и заммэра Сум Вера Мотречко.

Напомним: в начале марта этого года на базе футбольного клуба ФК «LS Group» создан ФК «Сумы». Командой запланировано участие, как представитель города Сумы, в общенациональных соревнованиях - чемпионате Украины и Кубке Украины по футболу среди любительских команд с последующим переходом во вторую лигу чемпионата Украины, сообщает сайт клуба.

Спорт Александр Лысенко ФК Сумы
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