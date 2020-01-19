Мэр Сум стал главой наблюдательного совета ФК «Сумы»

К его функциям и полномочиям отнесено общее руководство, контроль за деятельностью исполнительных органов и финансово-хозяйственной деятельностью.
Главой наблюдательного совета ФК «Сумы» избран Сумской городской голова Александра Лысенко, в ее состав вошли глава Федерации футбола г. Сумы Альберт Малгамов, представитель сумского футбольной фан-сообщества Александр Бабак и заммэра Сум Вера Мотречко.
Напомним: в начале марта этого года на базе футбольного клуба ФК «LS Group» создан ФК «Сумы». Командой запланировано участие, как представитель города Сумы, в общенациональных соревнованиях - чемпионате Украины и Кубке Украины по футболу среди любительских команд с последующим переходом во вторую лигу чемпионата Украины, сообщает сайт клуба.
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