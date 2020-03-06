На Сумщине создан антикоронавирусный штаб

Глава облгосадминистрации Роман Грищенко своим распоряжением создал региональный межведомственный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса SARS-CoV-2.
Руководителем штаба назначен директор Департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александр Милаш.
Среди основных задач штаба - разработка превентивных мер, организация своевременного реагирования в случае выявления заболеваний, обеспечение устойчивого функционирования объектов критической инфраструктуры.
Телефон горячей линии штаба: (0542) 607-740.
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