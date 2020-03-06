В Сумах сгорело 4 га сухостоя

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя на открытой территории. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены остатки камыша на площади в 4 га, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на большую площадь, поэтому для обуздания пожара пришлось дополнительно привлечь 1 автомобиль добровольной пожарной команды местного предприятия и 1 единицу приспособленной техники ГП «Гослесхоз». Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 3 км от очага горения.
В 15:30 возгорание локализовали, а в 16:04 - потратив на тушение почти 12 тонн воды, полностью ликвидировали, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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