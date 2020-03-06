На Сумщине пограничники задержали два УАЗика 24 марта в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками УСБУ в Сумской области задержали четырех нарушителей пограничного режима.

Общий пограничный наряд, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Порозок, остановил два автомобиля марки «УАЗ», которые двигались в направлении российско-украинской государственной границы. В транспортных средствах, которые были без груза, находилось четверо граждан Украины. Кроме этого в автомобилях находились две радиостанции.

Сейчас за движение автомобилями дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, на всех четырех правонарушителей составлены административные материалы по ст. 202 КУоАП.