Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:56303

На Сумщине пограничники задержали два УАЗика

24 марта в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками УСБУ в Сумской области задержали четырех нарушителей пограничного режима.

Общий пограничный наряд, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Порозок, остановил два автомобиля марки «УАЗ», которые двигались в направлении российско-украинской государственной границы. В транспортных средствах, которые были без груза, находилось четверо граждан Украины. Кроме этого в автомобилях находились две радиостанции.

Сейчас за движение автомобилями дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, на всех четырех правонарушителей составлены административные материалы по ст. 202 КУоАП.

Общество Пограничники

По тематике

Сумские пограничники нашли в авто полтысячи патронов
22.03.2020 16:09

Сумские пограничники нашли в авто полтысячи патронов

В пункте пропуска «Бачевск» четвероногий помощник пограничников помог выявить полтысячи охотничьих патронов....

Сумские пограничники помогают иностранцам, которые застряли в дороге, добраться домой
20.03.2020 10:29

Сумские пограничники помогают иностранцам, которые застряли в дороге, добраться домой

Госпогранслужба Украины в пределах предоставленных полномочий делает все возможное не только для возвращения домой наших соотечественников, но и прилагает максимум...

На Сумщине пограничники задержали браконьеров
20.03.2020 10:01

На Сумщине пограничники задержали браконьеров

19 марта в Сумском районе пограничники Сумского погранотряда совместно с сотрудниками Сумского рыбоохранного патруля за незаконный вылов рыбы задержали двух...

Сумские пограничники обнаружили в автомобиле травмат с патронами
19.03.2020 13:56

Сумские пограничники обнаружили в автомобиле травмат с патронами

18 марта в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку...

Сумские пограничники нашли у россиянина старинные грампластинки
18.03.2020 16:20

Сумские пограничники нашли у россиянина старинные грампластинки

В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле гражданина РФ обнаружили старинные грампластинки....

view counter

Статьи

Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Сегодня 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
Сегодня 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
Сегодня 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
Вчера 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.