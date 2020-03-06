На Сумщине пограничники задержали два УАЗика

Общий пограничный наряд, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Порозок, остановил два автомобиля марки «УАЗ», которые двигались в направлении российско-украинской государственной границы. В транспортных средствах, которые были без груза, находилось четверо граждан Украины. Кроме этого в автомобилях находились две радиостанции.
Сейчас за движение автомобилями дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, на всех четырех правонарушителей составлены административные материалы по ст. 202 КУоАП.
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