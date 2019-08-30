В Сумах началась виртуальная сессия Сумского горсовета (трансляция) Сегодня, 25 марта, проходит вторая за день внеочередная сессия Сумского горсовета.

После первой, которая проходила на пл. Независимости, на которой депутаты приняли изменения в регламент работы горсовета, которыми было разрешено проведение сессий в режиме онлайн, началась вторая. Она проходит в режиме видеоконференции.

На сессии, прежде всего должны внести изменения в бюджет, которыми выделят дополнительные средства на отрасль здравоохранения для борьбы с коронавирусной инфекцией.