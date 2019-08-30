В Сумах началась виртуальная сессия Сумского горсовета (трансляция)

После первой, которая проходила на пл. Независимости, на которой депутаты приняли изменения в регламент работы горсовета, которыми было разрешено проведение сессий в режиме онлайн, началась вторая. Она проходит в режиме видеоконференции.
На сессии, прежде всего должны внести изменения в бюджет, которыми выделят дополнительные средства на отрасль здравоохранения для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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