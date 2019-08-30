Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03320

В Сумах началась виртуальная сессия Сумского горсовета (трансляция)

Сегодня, 25 марта, проходит вторая за день внеочередная сессия Сумского горсовета.

После первой, которая проходила на пл. Независимости, на которой депутаты приняли изменения в регламент работы горсовета, которыми было разрешено проведение сессий в режиме онлайн, началась вторая. Она проходит в режиме видеоконференции.

На сессии, прежде всего должны внести изменения в бюджет, которыми выделят дополнительные средства на отрасль здравоохранения для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Политика Сессия горсовета

По тематике

Вчера 14:51

Сессию Сумского горсовета по выделению денег медучреждениям перенесли

Сегодня, 24 марта, должно было состояться заседание сессии Сумского городского совета....

В Сумах пройдет «антикоронавирусная» сессия
Вчера 11:18

В Сумах пройдет «антикоронавирусная» сессия

Сегодня, 24 марта, пройдет сессия Сумского горсовета....

Октябрьская сессия Сумского горсовета пройдет в ноябре
29.10.2019 15:52

Октябрьская сессия Сумского горсовета пройдет в ноябре

Октябрьская сессия состоится на две недели позже - 13 ноября....

04.09.2019 10:12

Сентябрьскую сессию Сумского горсовета проведут пораньше

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение о проведении LXI сессии Сумского городского совета 18 сентября....

30.08.2019 14:06

В Сумах депутаты не собрались после обеда на сессию

Сегодня, 30 августа, прошла внеочередная сессия Сумского городского совета....

view counter

Статьи

Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Сегодня 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
Сегодня 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
Сегодня 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
Вчера 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.