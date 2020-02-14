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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13419

В Глухове поменялась власть

Вместо Мишеля Терещенко и Елены Демишевой руководить городом взялся экс-мэр Юрий Бурлака.

Сегодня, 25 марта, в Глухове была созвана внеочередная сессия горсовета, которую требовали провести большинство депутатов.

Планировалось рассмотреть вопрос досрочного прекращения полномочий городского головы Мишеля Терещенко и секретаря городского совета Елены Демишевой. Следует заметить, что сессию инициировали уже второй раз депутаты от нескольких оппозиционных фракций, которые сегодня имеют большинство в местном парламенте.

Мэр на сессию не явился, а секретарь горсовета Елена Демишева поставила на голосование измененную повестку дня. В частности, депутатам предлагалось для рассмотрения «информации об утрате силы заявления городского головы от 27.09.2018 и отозванного заявления городского головы от 07.08.2019 и «Информация об отсутствии обстоятельств, при наличии которых у половины депутатов от численного состава совета возникает право выдвигать свое предложение по кандидатуре на должность секретаря городского совета, согласно требованиям части первой статьи 50 закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

Депутаты отказывались даже что-то отвечать на вопрос, поддерживают ли они такую повестку дня, и секретарь покинула зал, объявив сессию завершенной. Тогда большинство депутатов провели сессию с ранее утвержденной повесткой дня. 18 голосов «за» были и за отставку Мишеля Терещенко, и за лишение должности Елены Демишевой. Новым секретарем Глуховского городского совета избран глава фракции «Воля народа» Юрий Бурлака, который был мэром до Мишеля Терещенко. Не обошлось без заявлений в полицию и эмоциональных столкновений, пишет Неделя.

Политика Глухов Елена Демишева Мишель Терещенко Юрий Бурлака

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