В Сумах на ЖКХ бросили заммэра-гинеколога Куратором отрасли ЖКХ в Сумах стал заммэра, получивший от депутатов «двойку» за курирование здравоохранения.

Сумской городской голова Александр Лысенко сегодня, 25 марта, сообщил, что после перераспределения обязанностей между его заместителями деятельность в сфере ЖКХ координирует Степан Пак.

Это перераспределение обязанностей сделали после назначения директором Департамента инфраструктуры Александра Журбы, который до этого в должности заместителя мэра координировал деятельность в сфере ЖКХ, пишет Sumy.Today.

Напомним: Степан Пак стал заместителем мэра в марте 2014 года. С сентября 2017 года назначен на должность заместителя городского головы - управляющего делами исполнительного комитета. Именно тогда на одной из сессий депутаты поставили ему «неуд.» за курирование отрасли здравоохранения. Таким образом мэр Сум повысил его в должности после такой оценки от горсовета.

Теперь посмотрим, как он будет курировать отрасль ЖКХ, которая и так находится далеко не в лучшем состоянии.