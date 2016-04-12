В Сумах на ЖКХ бросили заммэра-гинеколога

Сумской городской голова Александр Лысенко сегодня, 25 марта, сообщил, что после перераспределения обязанностей между его заместителями деятельность в сфере ЖКХ координирует Степан Пак.
Это перераспределение обязанностей сделали после назначения директором Департамента инфраструктуры Александра Журбы, который до этого в должности заместителя мэра координировал деятельность в сфере ЖКХ, пишет Sumy.Today.
Напомним: Степан Пак стал заместителем мэра в марте 2014 года. С сентября 2017 года назначен на должность заместителя городского головы - управляющего делами исполнительного комитета. Именно тогда на одной из сессий депутаты поставили ему «неуд.» за курирование отрасли здравоохранения. Таким образом мэр Сум повысил его в должности после такой оценки от горсовета.
Теперь посмотрим, как он будет курировать отрасль ЖКХ, которая и так находится далеко не в лучшем состоянии.
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