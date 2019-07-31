В Сумах прекратила существование фракция «Оппозиционного блока» Сумские депутаты заявили о выходе из фракции «Оппозиционный блок» и объявили о создании депутатской группы «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Об этом городские избранники сообщили во время очередной сессии, 25 марта. В состав новообразованного объединения вошли: Виталий Жиленко, Геннадий Гризодуб, Игорь и Юрий Перепеки. Сопредседателями депутатской группы были избраны Игорь Перепека и Виталия Жиленко.