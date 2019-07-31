В Сумах прекратила существование фракция «Оппозиционного блока»

Об этом городские избранники сообщили во время очередной сессии, 25 марта.
В состав новообразованного объединения вошли: Виталий Жиленко, Геннадий Гризодуб, Игорь и Юрий Перепеки.
Сопредседателями депутатской группы были избраны Игорь Перепека и Виталия Жиленко.
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