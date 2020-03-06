Коронавирус уже на Сумщине В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом.

Женщина 76 лет из села Казацкого Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Женщине было сделано два теста на наличие у нее «COVID-19» (коронавирус). Оба показали положительный результат. Взято еще дополнительные анализы и отправлены в лабораторию в город Сумы, сообщил на своей странице в Фейсбуке мэр Конотопа Артем Семенихин.

Заместитель директора Сумского лабораторного центра Михаил Мацюк подтвердил UA:СУМИ, что быстрый тест показал положительный результат у женщины.