Стали известны подробности закрытия Сум Только около 18.00 25 марта на сайте горсовета было опубликовано решение исполкома Сумского горсовета «Про додаткові обмежувальні заходи щодо запобігання та поширення на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19»

В нем говорится:

«1. Встановити з 26 березня 2020 року до моменту закінчення карантину на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади додаткові обмежувальні заходи.

2. Створити стаціонарні контрольно-пропускні пункти на в’їздах на територію Сумської міської об’єднаної територіальної громади:

- вул. Роменська (біля розворотного кільця громадського транспорту в районі будинку № 93);

- вул. Білопільський шлях (в районі будинку № 38);

- проспект Курський (біля перехрестя «проспект Курський - вул. Брянська»);

- вул. Баранівська (на кінцевій зупинці громадського транспорту);

- вул. Харківська (в районі розворотного кільця громадського транспорту);

- вул. Г. Кондратьєва (біля будинку № 189).

3. Департаменту інфраструктури міста (Журба О.І.), відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

(Кононенко С.В.), відділу охорони здоров’я (Чумаченко О.Ю.), відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради (Петров А.Є.):

3.1. Забезпечити функціонування та облаштування визначених стаціонарних контрольно-пропускних пунктів.

3.2. Встановити в місцях розміщення стаціонарних контрольно-пропускних пунктів біотуалети та малі архітектурні форми (які знаходяться на зберіганні в комунальних підприємствах Сумської міської ради), привести приміщення до належного санітарно-технічного стану.

3.3. Забезпечити підключення приміщень, зазначених у п.п. 2.1.1 до електричних мереж. Провести роботи по встановленню зовнішнього освітлення прилеглої території та проїзної частини на відстань 150 метрів в обидві сторони.

3.4. Опрацювати питання забезпечення стаціонарних контрольно-пропускних пунктів аптечками першої допомоги, приладами дистанційного вимірювання температури тіла.

3.5. Розробити схеми руху транспорту, встановити відповідні знаки дорожнього руху в місцях розміщення стаціонарних контрольно-пропускних пунктів, визначених п.п. 1.1, 1.2 даного рішення.

4. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради (Петров А.Є.), відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи (Кононенко С.В.), відділу охорони здоров’я Сумської міської ради (Чумаченко О.Ю.), керівникам закладів охорони здоров’я усіх форм власності, Сумському міському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (Хрін О.І.), Сумському відділу поліції ГУНП в Сумській області (Якименко Т.І.), Управлінню патрульної поліції в Сумській області (Калюжному О.О.), військовій частині 3051 Національної гвардії України (Казанцев Є.М.):

4.1. Забезпечити роботу стаціонарних контрольно-пропускних пунктів, до складу яких входять: медичні працівники, працівники поліції та Сумського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області для регулярного проведення дезінфекційних заходів, санітарного огляду речей, багажу, транспортних засобів та вантажів.

Працівників, які заступають на чергування у складі до стаціонарних контрольно-пропускних пунктів, забезпечити засобами індивідуального захисту: захисними костюмами, окулярами, лицевими масками (респіраторами), рукавичками та дезінфікуючими засобами;

4.2. Проводити опитування пасажирів транспортних засобів про місце проживання (реєстрації) та місце роботи, дані про останні візити за кордон та в інші області України, про відомі ним випадки контактів з особами, в яких виявлені ознаки або підтвердилося захворювання на гостру респіраторної хвороби COVID-19;

4.3. Здійснювати пірометричний контроль температури тіла водія та пасажирів транспортних засобів, санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів.

5. Сумському міському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (Хрін О.І.), Сумському відділу поліції ГУНП в Сумській області (Якименко Т.І.), Управлінню патрульної поліції в Сумській області (Калюжному О.О.), військовій частині 3051 Національної гвардії України (Казанцев Є.М.) видати внутрішні накази, які регламентуватимуть порядок дій осіб під час чергування на контрольно-пропускних пунктах.

6. Відділу охорони здоров’я Сумської міської ради (Чумаченко О.Ю.), розробити алгоритм дій медичного працівника, який залучатиметься на чергування на контрольно-пропускному пункті.

7. Керівникам підприємств, установ та організацій здійснити виплату заробітної плати за основним місцем роботи.

8. Рекомендувати громадянам, які в’їжджають або виїжджають за межі Сумської міської об’єднаної територіальної громади, мати при собі документи, що посвідчують особу, та пред’являти їх на вимогу працівників поліції під час зупинки транспорту на стаціонарних контрольно-пропускних пунктів.

9. Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів підготувати проєкт рішення виконавчого комітету Сумської міської ради щодо виділення з резервного фонду бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади коштів для придбання засобів індивідуального захисту (захисних костюмів, окулярів, лицевих масок (респіраторів), гумових рукавичок та дезінфікуючих засобів), приладів дистанційного вимірювання температури тіла, забезпечення функціонування та облаштування контрольно-пропускних пунктів та обмеження руху транспорту на вулицях та дорогах міста.

10. Департаменту комунікацій та інформаційної політики забезпечити доведення інформації до відома населення.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

12. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Сумської міської ради».