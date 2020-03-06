Сумской горсовет выделил почти 100 млн грн на борьбу с коронавирусом

После почти 3 часов обсуждений пришли к выводу, что выделяют 98 млн грн, перераспределив средства с евродворов, «Романтики» и т.д. Оставив только те суммы, которые нужны на проектную документацию.
За было 34 депутата, 1 воздержался.
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Об этом сегодня, 25 марта, на сессии Сумского облсовета сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов....
Сегодня, 25 марта, в Сумах проходил антикоронавирусная сессия Сумского облсовета....