Сумской горсовет выделил почти 100 млн грн на борьбу с коронавирусом Сегодня, 25 марта, на онлайн-сессии Сумского горсовета депутаты перераспределили средства на отрасли здравоохранения на борьбу с коронавирусом.

После почти 3 часов обсуждений пришли к выводу, что выделяют 98 млн грн, перераспределив средства с евродворов, «Романтики» и т.д. Оставив только те суммы, которые нужны на проектную документацию. За было 34 депутата, 1 воздержался.