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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:43195

Сумской горсовет выделил почти 100 млн грн на борьбу с коронавирусом

Сегодня, 25 марта, на онлайн-сессии Сумского горсовета депутаты перераспределили средства на отрасли здравоохранения на борьбу с коронавирусом.

После почти 3 часов обсуждений пришли к выводу, что выделяют 98 млн грн, перераспределив средства с евродворов, «Романтики»  и т.д. Оставив только те суммы, которые нужны на проектную документацию.

За было 34 депутата, 1 воздержался.

Общество Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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