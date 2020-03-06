В Сумах патрульные урезонили маршруточный бунт Сегодня, 25 марта, около 18.00 на линию 102 поступила информация об ограничении движения транспорта в центре города.

Как выяснили патрульные, которые приехали на место – остановку возле «Укртелекома» - люди требовали пускать в маршрутки больше 10 человек, не давая машине уехать. Патрульные объяснили людям ситуацию, довели до их сведения постановление Кабмина. После этого ситуация нормализовалась.