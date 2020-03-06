В Сумах патрульные урезонили маршруточный бунт

Как выяснили патрульные, которые приехали на место – остановку возле «Укртелекома» - люди требовали пускать в маршрутки больше 10 человек, не давая машине уехать. Патрульные объяснили людям ситуацию, довели до их сведения постановление Кабмина. После этого ситуация нормализовалась.
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