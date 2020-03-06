Сумчанка с коронавирусом приехала из Праги

Заммэра Сум Максим Галицкий сообщил, что женщина, у которой подтвердили коронавирус, приехала в Сумы из Чехии, из Праги, пишет Sumy.Today.
Ей 49 лет, она вернулась в Украину 10 марта. Через 9 дней обратилась к семейному врачу, 23 марта ее госпитализировали. Сегодня Сумской лабораторный центр подтвердил, что у женщины коронавирус.
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