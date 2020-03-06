В Конотопе умерла женщина, у которой обнаружили коронавирус

Жительнице с. Казацкое Конотопского района было 76 лет, она была в реанимации Конотопской ЦРБ. Сейчас ждут результатов ее вскрытия, сообщил мэр Конотопа.
Женщина, жительница Конотопского района, у которой сегодня экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла в Конотопской центральной районной больнице.
Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр, сообщает Сумская ОГА.
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