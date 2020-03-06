Число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 136 В Украине Количество зараженных коронавирусной инфекцией Covid-19 возросло до 136-ти.

Об этом и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил в эфире “Украинского радио”.

По его словам, сейчас новые случаи верифицируют.

“По состоянию на сейчас у нас уже есть информация о 136 случаях, лабораторно подтвержденных”, – цитирует Кузина РБК-Украина.

Кроме того, с сегодняшнего дня Центр общественного здоровья каждый день в 10:00 будет предоставлять официальную информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.

На данный момент, по официальным данным Минздрава, в Украине зафиксированы 113 случаев коронавирусной инфекции. 4 человека с Covid-19 скончались, один – выздоровел.