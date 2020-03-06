Число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 136

Об этом и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил в эфире “Украинского радио”.
По его словам, сейчас новые случаи верифицируют.
“По состоянию на сейчас у нас уже есть информация о 136 случаях, лабораторно подтвержденных”, – цитирует Кузина РБК-Украина.
Кроме того, с сегодняшнего дня Центр общественного здоровья каждый день в 10:00 будет предоставлять официальную информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.
На данный момент, по официальным данным Минздрава, в Украине зафиксированы 113 случаев коронавирусной инфекции. 4 человека с Covid-19 скончались, один – выздоровел.
Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин....
Сумчанка, которую госпитализировали с коронавирусом, приехала из Праги....
По состоянию ️ на 25 марта в Сумской области зафиксирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в городе Сумы....
Сегодня, 25 марта, на онлайн-сессии Сумского горсовета депутаты перераспределили средства на отрасли здравоохранения на борьбу с коронавирусом....
В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом....