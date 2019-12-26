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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Президент назначил нового начальника СБУ в Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы от 25 марта обнародован на сайте главы государства. Согласно указу президента №116 / 200 Олег Салюк назначен начальником управления СБУ в Сумской области, пишет СумыПост.

Справка

Олег Салюк ранее был заместителем начальника Ивано-Франковского управления СБУ.

На сайте declarations.com.ua обнародованы декларации Олега Салюка за 2014 и 2015 годы. Из них известно, что тогда он пользовался Hyundai i30, а члены его семьи - Hyundai i35 2013 выпуска, у членов семьи в 2015 году было две квартиры площадью 54 и 48 квадратных метров. А у самого Олега Салюка - квартира площадью 96 квадратов и еще 6 соток земли.

Право Олег Салюк СБУ

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