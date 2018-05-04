Сумская ОГА ищет главного по защите окружающей среды Глава Сумской ОГА Роман Грищенко подписал распоряжение об объявлении конкурса на занятие вакантной должности директора департамента защиты окружающей среды и энергетики Сумской ОГА.

В документе в частности сказано: «Должностной оклад - 12000 грн., другие выплаты - в соответствии с ЗУ «О госслужбе». Опыт работы на должностях госслужбы категорий «Б», «В» или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее 2 лет».