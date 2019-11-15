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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах подсветили памятник Харитоненко

ООО НПП «Экостандарт» совместно с армянской диаспорой Сум профинансировали подсветку памятника И. Харитоненко.

Об этом написал в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

Буквально вечером 24 марта он писал: «Каждый вечер, возвращаясь с работы, смотрю на памятник моего кумира И.Г.Харитоненко, который затерялся в темноте. Стыдно. Вот такие мы потомки. Но ничего, мы это исправим!», а уже на следующий день памятник был подсвечен.

«Сумы. Из депрессивного города - в цветущий», - написал он 25 марта, использовав свой лозунг, который касался раньше его окурга на Добровольной.

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Общество Дмитрий Наталуха Памятник Харитоненко Уличное освещение

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