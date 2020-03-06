«Закрытие» города: по состоянию на утро в Сумах пропускных пунктов нет

По словам руководителя отдела коммуникации полиции Владимира Крупецких, полиция готова обеспечить санитарные пункты людьми (один патрульный и один полицейский на каждый КПП). Сумской городской совет должен обеспечить их помещениями, освещением и туалетами. Всего в городе Сумы, в соответствии с решением исполкома, должно быть шесть КПП (на Роменской, Барановке, Харьковской, Кондратьева, Белополськом шоссе и Курском проспекте). В области же, по данным Владимира Крупецких, таких пунктов запланировано 33. Кроме полиции, там должны быть Государственная служба чрезвычайных ситуаций и медики, сообщает Sumy.today.
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