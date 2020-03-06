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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18724

В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19: Сумы не учтены

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 1;

- Волынская область - 2;

- Днепропетровская область - 2;

- Донецкая область - 1;

- Запорожская область - 7;

- Житомирская область - 2 (1 летальный);

- Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных);

- Киев - 34;

- Киевская область - 24;

- Львовская область - 2;

- Луганская область - 1;

- Одесская область - 4;

- Тернопольська область - 15 (1 летальный);

- Херсонская область - 1;

- Черновецкая область - 42 (1 летальный);

- Черкасская область - 2.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта 2020 года в Центр поступило 183 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним: 25 марта Сумской областной лабораторный центр подтвердил случай инфицирования в Сумах. Также экспресс-тесты показали инфицирование в Конотопе (пациентка умерла).

Общество Коронавирус

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