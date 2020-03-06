В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19: Сумы не учтены

Из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 1;
- Волынская область - 2;
- Днепропетровская область - 2;
- Донецкая область - 1;
- Запорожская область - 7;
- Житомирская область - 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных);
- Киев - 34;
- Киевская область - 24;
- Львовская область - 2;
- Луганская область - 1;
- Одесская область - 4;
- Тернопольська область - 15 (1 летальный);
- Херсонская область - 1;
- Черновецкая область - 42 (1 летальный);
- Черкасская область - 2.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта 2020 года в Центр поступило 183 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним: 25 марта Сумской областной лабораторный центр подтвердил случай инфицирования в Сумах. Также экспресс-тесты показали инфицирование в Конотопе (пациентка умерла).
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