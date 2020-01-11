СБУ расследует причастность сумчанина к незаконному обменнику, действующий для нужд ЛНР

Досудебным расследованием установлено, что житель г. Сумы, действуя из корыстных побуждений по предварительному сговору с другими лицами, организовал на территории г. Сумы незаконный наличный обменный пункт, в котором осуществляет аккумулирование денежных средств, с целью дальнейшего перемещения в г. Харьков.
В дальнейшем собранные денежные средства из Сум и Харькова, установленными лицами перемещались на временно оккупированную территорию Украины территорию в г. Ровеньки Луганской области, в частности с целью финансирования и обеспечения материальных потребностей физических и юридических лиц, действующих на временно оккупированных территориях, деятельность которых направлена на изменение границ государственной границы Украины.
Суд ходатайство следователя удовлетворил и решил предоставить следователям следственного отдела УСБУ в Сумской области временный доступ к информации, содержащей тайну телефонных разговоров, а именно информации о звонках и текстовых сообщениях, пишет Sumy.Today со ссылкой на постановление Заречного районного суда г. Сумы.
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