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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44416

СБУ расследует причастность сумчанина к незаконному обменнику, действующий для нужд ЛНР

Следственным отделом Управления СБ Украины в Сумской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 332-1 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что житель г. Сумы, действуя из корыстных побуждений по предварительному сговору с другими лицами, организовал на территории г. Сумы незаконный наличный обменный пункт, в котором осуществляет аккумулирование денежных средств, с целью дальнейшего перемещения в г. Харьков.

В дальнейшем собранные денежные средства из Сум и Харькова, установленными лицами перемещались на временно оккупированную территорию Украины территорию в г. Ровеньки Луганской области, в частности с целью финансирования и обеспечения материальных потребностей физических и юридических лиц, действующих на временно оккупированных территориях, деятельность которых направлена на изменение границ государственной границы Украины.

Суд ходатайство следователя удовлетворил и решил предоставить следователям следственного отдела УСБУ в Сумской области временный доступ к информации, содержащей тайну телефонных разговоров, а именно информации о звонках и текстовых сообщениях, пишет Sumy.Today со ссылкой на постановление Заречного районного суда г. Сумы.

Право ЛНР Незаконный обменник СБУ

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