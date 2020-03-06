На Сумщине на пожаре погиб человек 25 марта в 15:57 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Шевченко в с. Рыжевка Белопольского района.

О пожаре сообщила местная жительница, которая увидела дым из окна здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в одной из комнат квартиры горит диван и вещи домашнего обихода на площади до 2 кв. м. При проведении разведки в комнате на полу пожарные обнаружили тело человека. Им оказался хозяин дома 1958 года рождения.

В 16:30 возгорание было локализовано, а в 16:35 - полностью ликвидировано и не допущено дальнейшего распространения огня на остальные помещения.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.