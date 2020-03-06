Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08453

На Сумщине на пожаре погиб человек

25 марта в 15:57 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Шевченко в с. Рыжевка Белопольского района.

О пожаре сообщила местная жительница, которая увидела дым из окна здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в одной из комнат квартиры горит диван и вещи домашнего обихода на площади до 2 кв. м. При проведении разведки в комнате на полу пожарные обнаружили тело человека. Им оказался хозяин дома 1958 года рождения.

В 16:30 возгорание было локализовано, а в 16:35 - полностью ликвидировано и не допущено дальнейшего распространения огня на остальные помещения.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар Смерть на пожаре

По тематике

В Сумах сгорели два заброшенных дома
Сегодня 12:40

В Сумах сгорели два заброшенных дома

Пожарные ликвидировали возгорание домов, которые не эксплуатируются....

Вчера 17:40

В Сумах сгорело 4 га сухостоя

24 марта в 12:33 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности по ул. Березовый Гай в...

На Сумщине на пожаре погибли двое
Вчера 14:44

На Сумщине на пожаре погибли двое

Сегодня, 25 марта, в 9:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Казацкое Конотопского района....

24.03.2020 17:33

Ночью в Шостке спасатели ликвидировали масштабный пожар (видео)

Сегодня, 24 марта, в 1:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Полевая в г. Шостка....

В Сумах сгорела заброшенная дача и 4,5 га сухостоя (видео)
24.03.2020 12:56

В Сумах сгорела заброшенная дача и 4,5 га сухостоя (видео)

В Сумах спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 4,5 га, не допустив распространения огня на дачные дома....

Новости

Коронавирус уже и в Сумах (обновляется) 1
Вчера 20:04
Коронавирус уже на Сумщине (обновляется) 1
Вчера 17:04
Кабмин расширил программу жилищных субсидий
Сегодня 12:47
На Сумщине задержали мошенника
Сегодня 12:42
В Сумах сгорели два заброшенных дома
Сегодня 12:40
В Сумском райсовете меряют температуру сотрудникам 1
Сегодня 12:08
В Украине перенесут ВНО и вступительную кампанию из-за COVID-19
Сегодня 11:29
В Сумах полиция выясняет причины возгорания автомобиля (фото)
Сегодня 11:24
Сумчанка, у которой нашли коронавирус, после приезда из Чехии две недели выдавала справки?
Сегодня 11:21
У умершей жительницы Сумщины с положительным тестом на коронавирус пока установили 30 контактных лиц
Сегодня 11:15
На Сумщине на пожаре погиб человек
Сегодня 11:08
СБУ расследует причастность сумчанина к незаконному обменнику, действующий для нужд ЛНР
Сегодня 10:44
view counter

Статьи

Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Вчера 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
Вчера 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
Вчера 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.