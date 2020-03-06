У умершей жительницы Сумщины с положительным тестом на коронавирус пока установили 30 контактных лиц В Конотопском районе продолжают устанавливать лиц, контактировавших с умершей женщиной, у которой два экспресс-теста показали положительный результат на коронавирус.

Как сообщил и.о. директора Сумской областной лабораторного центра Владимир Збаражский, уже установлено 30 контактных лиц. Однако лабораторно по состоянию на 11.00 еще не подтверждено, что у женщины был коронавирус. Результаты исследований будут известны примерно через 8 часов, пишет Sumy.Today.

Напомним: в реанимации Конотопской ЦРБ умерла 76-летняя жительница села Казацкое, что в 20 км от Конотопа. По данным заместителя директора областного лабораторного центра Михаила Мацюка, женщина была гадалкой и к ней приходили неустановленные люди.

Поэтому если вы могли контактировать с этой женщиной, обратитесь к своему семейному врачу.