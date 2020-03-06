Сумчанка, у которой нашли коронавирус, после приезда из Чехии две недели выдавала справки? Сегодня, 26 марта, в эфире телеканала NewsOne спецкорреспондент Максим Эдель рассказал, что по приезду из Чехии сумчанка на самоизоляцию не пошла и вышла на работу - две недели работала на выдаче справок в налоговой инспекции.

Контактные лица, с которыми она работала, устанавливаются. Напомним: вечером 25 марта стало известно о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусной инфекцией в Сумах. Как сообщил заместитель мэра Максим Галицкий, 49-летняя женщина приехала в Сумы из Чехии, из Праги. Она вернулась в Украину 10 марта. Через 9 дней обратилась к семейному врачу. 23 марта ее госпитализировали. 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил, что у женщины коронавирус.