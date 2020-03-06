Сумчанка, у которой нашли коронавирус, после приезда из Чехии две недели выдавала справки?

Контактные лица, с которыми она работала, устанавливаются.
Напомним: вечером 25 марта стало известно о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусной инфекцией в Сумах.
Как сообщил заместитель мэра Максим Галицкий, 49-летняя женщина приехала в Сумы из Чехии, из Праги. Она вернулась в Украину 10 марта. Через 9 дней обратилась к семейному врачу. 23 марта ее госпитализировали. 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил, что у женщины коронавирус.
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