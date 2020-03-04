В Сумах полиция выясняет причины возгорания автомобиля (фото) Сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Горького, 5, поступило в полицию сегодня в 4:21.

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные и ликвидировали пожар. Автомобиль «Субару Форестер» полностью выгорел. Легковушка принадлежит 43-летней сумчанке. В полиции выясняют причину возгорания и решают вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.