В Сумах полиция выясняет причины возгорания автомобиля (фото)

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные и ликвидировали пожар. Автомобиль «Субару Форестер» полностью выгорел. Легковушка принадлежит 43-летней сумчанке.
В полиции выясняют причину возгорания и решают вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.
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