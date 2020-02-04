В Украине перенесут ВНО и вступительную кампанию из-за COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования в четверг, 26 марта.
В Минобразования напомнили, что еще месяц все образовательные учреждения будут закрыты. Допускается, что сроки карантина могут измениться. Все будет зависеть от того, какая в Украине будет заболеваемость коронавирусом COVID-19.
ВНО перенесут на более поздние даты, но обещают провести обязательно. Пока что сроки неизвестны. Это же касается и вступительной кампании в целом.
Минобразования еще разрабатывает несколько сценариев развития событий. Четкий план с датами украинцам пообещали показать до конца недели.
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