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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29356

В Украине перенесут ВНО и вступительную кампанию из-за COVID-19

Вступительная кампания и внешнее независимое оценивание будут перенесены из-за продления общенационального карантина в Украине минимум до 24 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования в четверг, 26 марта.

В Минобразования напомнили, что еще месяц все образовательные учреждения будут закрыты. Допускается, что сроки карантина могут измениться. Все будет зависеть от того, какая в Украине будет заболеваемость коронавирусом COVID-19.

ВНО перенесут на более поздние даты, но обещают провести обязательно. Пока что сроки неизвестны. Это же касается и вступительной кампании в целом.

Минобразования еще разрабатывает несколько сценариев развития событий. Четкий план с датами украинцам пообещали показать до конца недели.

Общество ВНО Вступительная кампания

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