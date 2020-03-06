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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10213

Сумчанка на «Мазде» зацепила чужое авто и поехала «по делам»

«Мне надо было ехать по делам»: патрульные разыскали женщину, которая покинула место ДТП.

Автопроисшествие произошло на улице Троицкой. Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что водитель транспортного средства Mazda 6 не придерживалась безопасного бокового интервала и допустила столкновение с автомобилем Opel Astra, после чего покинула место ДТП.

Стражи порядка собрали необходимые доказательства и разыскали 65-летнюю женщину. Гражданка сообщила, что спешила по своим делам, поэтому и решила не ждать, а поехала дальше.

Стражи порядка составили на нее административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.

47 - именно столько ДТП произошло с начала года, в которых один из участников место происшествия оставил. Патрульные разыскали 40 водителей и составили на них соответствующие административные материалы.

Право Дтп

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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