Сумчанка на «Мазде» зацепила чужое авто и поехала «по делам»

Автопроисшествие произошло на улице Троицкой. Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что водитель транспортного средства Mazda 6 не придерживалась безопасного бокового интервала и допустила столкновение с автомобилем Opel Astra, после чего покинула место ДТП.
Стражи порядка собрали необходимые доказательства и разыскали 65-летнюю женщину. Гражданка сообщила, что спешила по своим делам, поэтому и решила не ждать, а поехала дальше.
Стражи порядка составили на нее административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.
47 - именно столько ДТП произошло с начала года, в которых один из участников место происшествия оставил. Патрульные разыскали 40 водителей и составили на них соответствующие административные материалы.
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