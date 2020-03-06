Сумчанка на «Мазде» зацепила чужое авто и поехала «по делам» «Мне надо было ехать по делам»: патрульные разыскали женщину, которая покинула место ДТП.

Автопроисшествие произошло на улице Троицкой. Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что водитель транспортного средства Mazda 6 не придерживалась безопасного бокового интервала и допустила столкновение с автомобилем Opel Astra, после чего покинула место ДТП.

Стражи порядка собрали необходимые доказательства и разыскали 65-летнюю женщину. Гражданка сообщила, что спешила по своим делам, поэтому и решила не ждать, а поехала дальше.

Стражи порядка составили на нее административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.

47 - именно столько ДТП произошло с начала года, в которых один из участников место происшествия оставил. Патрульные разыскали 40 водителей и составили на них соответствующие административные материалы.