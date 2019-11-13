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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47145

Кабмин расширил программу жилищных субсидий

Гражданам, которые были уволены с работы в период ограничительных мер, будет назначена жилищная субсидия.

Такое решение принято на заседании Кабинета Министров.

«Правительство понимает ответственность и делает все, чтобы ограничительные меры меньше ударили по кошелькам граждан и экономике Украины. Мы, в частности, обеспечили все условия для снижения цены на газ, приняв решение об уменьшении оптовой цены на газ на 14%. Ожидаем соответствующие решения на местах», - отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Правительства добавил, что увеличиваются субсидии на оплату коммунальных услуг и упрощается порядок предоставления. В среднем увеличение субсидий для украинских семей составит ориентировочно 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном Фонде.

Принятое Правительством постановление предусматривает, что для получения субсидии гражданам, потерявшим работу в период карантина, нужно зарегистрировался в службе занятости как безработным. Субсидии будут предоставляться на основании соответствующих заявлений и информации центров занятости по их пребыванию на учете. При этом для расчета жилищной субсидии учитывается размер назначенной помощи по безработице без учета полученной заработной платы.

Также запрещается на период ограничительных мер прекращение предоставления жилищных субсидий. Кроме того, назначать субсидию на следующий период будут всем домохозяйствам, которые получали ее в отопительном периоде 2019-2020 годов, без соответствующих обращений граждан.

А на период ограничительных мероприятий расчет жилищных субсидий будет проводиться с учетом увеличенных на 50 процентов социальных нормативов в связи с вынужденным пребыванием дома и увеличением потребления электроэнергии, природного газа, горячей воды и др.

Кроме того, по инициативе Министерства социальной политики, принято решение не увеличивать с 1 мая базовый процент платы за коммунальные услуги.

«У нас есть базовый процент платы за коммунальные услуги - 15%. Это как сегодня насчитывается субсидия. Но с 1 мая планировалось установление 20%. Предлагаем оставить 15%, поскольку мы переназначает всем субсидии, а также для того, чтобы не потерять социальную направленность», - отметила Министр социальной политики Марина Лазебная.

Общество Субсидии

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