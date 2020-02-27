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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30247

На Сумщине будут судить директора предприятия за присвоение средств при строительстве водоотведения

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по факту присвоения средств при строительстве водоотведения.

В ходе следствия, проведенного Белопольский отделом полиции, установлено, что в течение июля - декабря 2018 года под руководством указанного лица было выполнено строительство водоотвода между домами в одном из населенных пунктов Белопольского района. В дальнейшем на основании недостоверных сведений, указанных в актах приемки выполненных работ, на счет ООО переведено около 1 млн грн.

Однако согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, фактически выполненные работы не соответствуют объемам, указанным в официальных документах. Более того, завышение стоимости строительства водоотведения составляет более 100 тыс. грн, которые руководителем ООО были присвоены и использованы в ходе хозяйственной деятельности.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), ч. 1 ст. 366 (составление и выдача заведомо ложных официальных документов) и ч. 1 ст. 209 (совершение финансовой операции со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния) УК Украины. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Присвоение средств

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