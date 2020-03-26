В Сумах сгорели два заброшенных дома Пожарные ликвидировали возгорание домов, которые не эксплуатируются.

25 марта в 14:18, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Владимира Ивасюка, областного центра. На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей и добровольную пожарную команду местного предприятия.

Как было установлено, огонь охватил жилой дом, который не эксплуатируются и перекинулся на расположенное рядом аналогичное соседское здание. Порывы ветра создавали угрозу дальнейшего распространения огня на расположенные неподалеку 2 хозяйственные постройки.

В 17:07 удалось локализовать возгорание и остановить продвижение пламени. А уже в 20:14 пожар был ликвидирован.

Всего на месте работало 11 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 3 работника добровольной пожарной команды местного предприятия, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.