В Сумах сгорели два заброшенных дома

25 марта в 14:18, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Владимира Ивасюка, областного центра. На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей и добровольную пожарную команду местного предприятия.
Как было установлено, огонь охватил жилой дом, который не эксплуатируются и перекинулся на расположенное рядом аналогичное соседское здание. Порывы ветра создавали угрозу дальнейшего распространения огня на расположенные неподалеку 2 хозяйственные постройки.
В 17:07 удалось локализовать возгорание и остановить продвижение пламени. А уже в 20:14 пожар был ликвидирован.
Всего на месте работало 11 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 3 работника добровольной пожарной команды местного предприятия, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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