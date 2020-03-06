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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42224

На Сумщине задержали мошенника

Подозреваемый в мошенничестве 31-летний житель Середина-Буды действовал по известной схеме «ваш сын попал в ДТП».

По словам 82-летней потерпевшей, днем на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного. В трубке она услышала голос сына, который умолял о помощи. Его якобы сбила машина, и он находится в больнице. Для срочной операции ему нужны деньги. Далее трубку взял другой человек, который в разговоре назвался врачом. Он рассказал, что пациент якобы получил серьезные травмы нижних конечностей, однако оперативное вмешательство позволит его «поднять на ноги». Только для этого нужны большие деньги.

Испуганная пенсионерка бросилась к своим сбережениям и во время дальнейшего общения с «врачом», который все время был на связи, договорилась передать средства на операцию сыну через посыльного. Последний уточнил ее адрес и попросил ждать.

Собранные 14,5 тысяч гривен и 28 тысяч российских рублей она положила в сумочку и лично передала в руки курьеру, который пришел за наличными. Что характерно: муж женщины, который был в это время дома и слышал ее разговор по телефону, пытался отговорить жену от необдуманного поступка, однако его доводы остались не услышаны.

Поняла пенсионерка, что стала жертвой мошенничества, только тогда, когда ей позвонил сам сын, который живет в соседней стране. Женщине не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью в полицию.

«Получив сообщение о мошенничестве, сотрудники Середина-Будского отделения полиции сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в которых присоединились ямпольские и шосткинские коллеги, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Пересмотрев уличные камеры видеонаблюдения в Середина-Буде, правоохранители установили марку и номер автомобиля, на котором передвигался злоумышленник. Его приметы были переданы нарядам полиции трех райцентров. Вскоре слаженные действия дали свой результат - автомобиль с подозреваемым был задержан в Ямпольском районе».

В салоне автомобиля оказалось двое мужчин. Один из них таксист, который и привез своего пассажира из Шостки в Середина-Буду. Его пассажир - 31-летний житель этого же райцентра. Последний имеет несколько судимостей за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и имущественные правонарушения.

Во время осмотра вещей пассажира такси правоохранители обнаружили и изъяли сумку, в которой потерпевшая передавала средства на операцию сыну, а под стелькой его кроссовка - деньги. Полицейские насчитали именно ту сумму, о которой сообщила заявительница.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В отношении него следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители проводят дальнейшие следственные действия и проверяют задержанного на причастность к совершению других подобных преступлений на территории Сумщины.

Право Мошенничество

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