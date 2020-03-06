Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41573

В Сумах утвердили алгоритм противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения COVID-19

Исполнительный комитет на заседании 25 марта утвердил алгоритм введения противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения COVID-19 в Сумах.

Согласно внесенным изменениям в решение исполнительного комитета от 17 марта «О мерах по предотвращению и распространения на территории Сум коронавирусной инфекции COVID-19 (с изменениями)» отдел здравоохранения должно обеспечить неуклонное выполнение алгоритма внедрения противоэпидемических мероприятий, а именно:

- обеспечить создание и ведение учета имеющегося резерва медицинского персонала, находящегося за пределами системы здравоохранения (в частности медработников с эпидемиологической подготовкой, сменивших место работы, трудоспособных пенсионеров и т.д.);

- проработать вопрос первоочередного обеспечения средствами индивидуальной медицинской защиты, в частности респираторами, медицинских работников;

- организовать постоянный мониторинг эпидемической ситуации с учетом риска занесения коронавирусной инфекции из соседних территорий и государств;

- проработать вопрос о привлечении частных лабораторных центров к тестированию для выявления СОVID-19;

- обеспечить проведение усиленного мониторинга состояния заболеваемости и контроля за выполнением санитарно-эпидемических мероприятий;

- информировать население по вопросам профилактики заражения коронавирусной инфекцией через средства массовой информации;

- проводить разъяснительную работу среди населения по максимальному ограничению передвижения населения в общественных местах без крайней необходимости;

- определить, что в случае распространения заболеваемости СОVID-19 госпитализация больных будет проводиться в лечебно-профилактические учреждения города согласно плану;

- обеспечить готовность учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи лицам, которые соответствуют определению случая заболевания коронавирус СОVID-19, поддержание необходимого запаса средств медицинского назначения, защитной одежды, средств защиты органов дыхания, профилактических препаратов, дезинфекционных средств и тому подобное.

Кроме этого, отдел здравоохранения разрабатывает планы перепрофилирования лечебно-профилактических учреждений на территории Сумской городской ОТГ при росте заболеваемости коронавирусной инфекцией. Напомним, такими больницами определены больницы № 4, № 5, центральную городскую клиническую больницу и детскую клиническую больницу Святой Зинаиды.

Общество Коронавирус Отдел здравоохранения

По тематике

Сегодня 14:21

В Сумах собираются дезинфицировать дороги и тротуары

Об этом сегодня, 26 марта, во время согласительного совета с депутатами сообщил мэр Сум Александр Лысенко....

В Сумской лабораторный центр поступило 50 образцов на проверку на коронавирус
Сегодня 14:15

В Сумской лабораторный центр поступило 50 образцов на проверку на коронавирус

Об этом сообщили сегодня, 26 марта, на брифинге в Сумской облгосадминистрации....

Сумчанка, у которой нашли коронавирус, после приезда из Чехии две недели выдавала справки?
Сегодня 11:21

Сумчанка, у которой нашли коронавирус, после приезда из Чехии две недели выдавала справки?

Сегодня, 26 марта, в эфире телеканала NewsOne спецкорреспондент Максим Эдель рассказал, что по приезду из Чехии сумчанка на самоизоляцию не...

Сегодня 11:15

У умершей жительницы Сумщины с положительным тестом на коронавирус пока установили 30 контактных лиц

В Конотопском районе продолжают устанавливать лиц, контактировавших с умершей женщиной, у которой два экспресс-теста показали положительный результат на коронавирус....

В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19: Сумы не учтены
Сегодня 10:18

В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19: Сумы не учтены

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19....

Новости

Коронавирус уже и в Сумах (обновляется) 1
Вчера 20:04
Коронавирус уже на Сумщине (обновляется) 1
Вчера 17:04
В Сумах собираются дезинфицировать дороги и тротуары
Сегодня 14:21
В Сумской лабораторный центр поступило 50 образцов на проверку на коронавирус
Сегодня 14:15
Сумчанка на «Мазде» зацепила чужое авто и поехала «по делам»
Сегодня 14:10
В Сумах утвердили алгоритм противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения COVID-19
Сегодня 13:41
На Сумщине будут судить директора предприятия за присвоение средств при строительстве водоотведения
Сегодня 13:30
Кабмин расширил программу жилищных субсидий
Сегодня 12:47
На Сумщине задержали мошенника с "коронавирусом" (видео)
Сегодня 12:42
В Сумах сгорели два заброшенных дома
Сегодня 12:40
В Сумском райсовете меряют температуру сотрудникам 1
Сегодня 12:08
В Украине перенесут ВНО и вступительную кампанию из-за COVID-19
Сегодня 11:29
view counter

Статьи

Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Вчера 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
Вчера 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
Вчера 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.