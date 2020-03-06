В Сумах утвердили алгоритм противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения COVID-19 Исполнительный комитет на заседании 25 марта утвердил алгоритм введения противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения COVID-19 в Сумах.

Согласно внесенным изменениям в решение исполнительного комитета от 17 марта «О мерах по предотвращению и распространения на территории Сум коронавирусной инфекции COVID-19 (с изменениями)» отдел здравоохранения должно обеспечить неуклонное выполнение алгоритма внедрения противоэпидемических мероприятий, а именно:

- обеспечить создание и ведение учета имеющегося резерва медицинского персонала, находящегося за пределами системы здравоохранения (в частности медработников с эпидемиологической подготовкой, сменивших место работы, трудоспособных пенсионеров и т.д.);

- проработать вопрос первоочередного обеспечения средствами индивидуальной медицинской защиты, в частности респираторами, медицинских работников;

- организовать постоянный мониторинг эпидемической ситуации с учетом риска занесения коронавирусной инфекции из соседних территорий и государств;

- проработать вопрос о привлечении частных лабораторных центров к тестированию для выявления СОVID-19;

- обеспечить проведение усиленного мониторинга состояния заболеваемости и контроля за выполнением санитарно-эпидемических мероприятий;

- информировать население по вопросам профилактики заражения коронавирусной инфекцией через средства массовой информации;

- проводить разъяснительную работу среди населения по максимальному ограничению передвижения населения в общественных местах без крайней необходимости;

- определить, что в случае распространения заболеваемости СОVID-19 госпитализация больных будет проводиться в лечебно-профилактические учреждения города согласно плану;

- обеспечить готовность учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи лицам, которые соответствуют определению случая заболевания коронавирус СОVID-19, поддержание необходимого запаса средств медицинского назначения, защитной одежды, средств защиты органов дыхания, профилактических препаратов, дезинфекционных средств и тому подобное.

Кроме этого, отдел здравоохранения разрабатывает планы перепрофилирования лечебно-профилактических учреждений на территории Сумской городской ОТГ при росте заболеваемости коронавирусной инфекцией. Напомним, такими больницами определены больницы № 4, № 5, центральную городскую клиническую больницу и детскую клиническую больницу Святой Зинаиды.