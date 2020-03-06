В Сумской лабораторный центр поступило 50 образцов на проверку на коронавирус Об этом сообщили сегодня, 26 марта, на брифинге в Сумской облгосадминистрации.

- По состоянию на 8 утра 26 марта в Сумской области с подозрением на коронавирусную инфекцию 3 человека, - сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов. – Два человека вчера было госпитализировано. Одна из женщин, которая живет в Сумах, 23 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию была госпитализирована в Сумскую областную инфекционную клиническую больницу. И вчера было у нее в лабораторном центре была подтверждена коронавирусная инфекция. Один пациент находится в Ахтырской ЦРБ, житель вернулся из Польши, проводится обследование. К сожалению, одна женщина, 1941 г.р., которая была госпитализирована в Конотопскую ЦРБ 23 марта, 25 марта умерла в отделении реанимации. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, диагноз был ей подтвержден быстрыми тестами, методом ПЛР сейчас находится в работе в лабораторном центре. Умершая не путешествовала, за пределы района не выезжала. Контактировал с больной сын. Еще 11 человек находятся на самоизоляции: 10 с Сумах, 1 в Ахтырке, состояние всех стабильное.

- Лаборатория нашего центра начала работать вчера после поступления тестов, - сообщил и.о. начальника Лабораторного центра Владимир Збаражский. – За вчерашний день мы обследовали 11 человек. У одной женщины было подтверждено. Мероприятия с контактными лицами проводятся.

По поводу Конотопа. Там заболела пожилая женщина. На сколько мне известно, она два дня находилась дома. После того, как ее состояние резко ухудшилось, ее госпитализировали в ЦРБ. Сразу же у нее были отобраны материалы, которые были направлены в Лабораторный центр. К сожалению, через два часа, когда машина еще находилась в дороге, женщина умерла. Сейчас мы ищем ее контактных лиц. Проводят обходы, и в селе, и опрашивают медработников, которые там общались. Контактных, скажу, очень много. Сейчас нам передали материалы на обследование 50 человек. Лаборатория первые 6 тестов запустила. Мы повторно проверяем материалы по этой умершей женщине. Тест нам на 100% скажет ответ. В зависимости от результата будут проводиться другие мероприятия, или они могут быть остановлены. Потому что сейчас включили все мероприятия, предусмотренные 663-м Приказом Минздрава. Ориентировочно результат по Конотопу будет в 19.00.

Исследования проходят 6-8 часов. Со вчерашнего дня лаборатория перешла на круглосуточный режим. Одновременно мы можем исследовать 6 образцов. То есть за стуки можем исследовать 24 образца.

Где работала сумчанка, у которой обнаружили коронавирус, у меня таких данных нет. Ее контакты также изучаются.