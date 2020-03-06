В Сумах собираются дезинфицировать дороги и тротуары

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера сказал, что может дезинфицировать улицы за счет статьи расходов «текущее содержание дорог», но нужно купить само дезсредство - 4 тонны, на что нужно 6-7 млн грн, плюс еще около 4 млн на тротуары.
Мэр настаивает, чтобы дезинфекцию провели в течение 3 дней, пишет Sumy.Today.
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